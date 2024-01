Cervinara, ucciso dal vicino di casa: disposta l'autopsia sul corpo di Tirone E' stata fissata la Camera di Consiglio per le 10:30 del 5 gennaio

La Procura della Repubblica di Avellino ha disposto l’ accertamento autoptico sul corpo di Giuseppe Tirone, il 51enne di Cervinara, deceduto a causa di gravi ustioni causate da un litigio con un vicino. La mattina del 16 dicembre, Massimo Passariello, 38 anni, lo ha cosparso di liquido infiammabile, portandolo al ricovero presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha perso la vita questa mattina.

Il 19 dicembre scorso, ancora, il Gip Cassano del Tribunale di Avellino, accogliendo l'eccezione degli avvocati Vittorio Fucci e Domenico Cioffi, ha ritenuto non legittimo l'arresto in flagranza operato dalla Polizia di Cervinara nei confronti di Massimo Passariello, accusato di tentato omicidio volontario. Per il conferimento dell’ incarico al professore Giuseppe Buonocore a e al professore Oscar Nappi è stata fissata la Camera di Consiglio per le 10:30 del 5 gennaio 2024. L’ indagato Massimo Passariello, difeso dall’ avvocato Vittorio Fucci e Domenico Cioffi, si avvarrà dei consulenti medico-legali Dott.ssa Teresa Suero e Dott. Pierluigi Vergineo.