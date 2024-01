Allarme furti ad Ariano: Franza chiama il prefetto Spena La prossima settimana ad Avellino, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Sull'emergenza furti che sta generando forte preoccupazione e allarme tra la popolazione ad Ariano Irpino, soprattutto sul versante periferico e rurale a ridosso di Cardito, che va da località Torana, Serra, Santa Barbara, Grignano, Manna, Foresta, Orneta solo per citare alcune tra le zone più colpite ci sarà la massima attenzione da parte delle istituzioni.

Lo ha assicurato stamane al sindaco Enrico Franza il prefetto di Avellino Paola Spena, la quale ha annunciato la convocazione per la prossima settimana del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre ad un rafforzamento immediato, già disposto dei servizi da parte delle forze dell'ordine.

Franza attraverso il capo di gabinetto e la polizia municipale sta seguendo costantemente la situazione manifestando piena solidarietà alle famiglie colpite dall'odioso fenomeno.

Occorre adottare una strategia di lotta più efficace con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia operanti sul territorio, rafforzando i sistemi di allarme anche attraverso pattugliamenti a piedi nelle zone rurali, evitando ronde e improvvisate che potrebbero rivelarsi pericolose anche ai danni di chi è chiamato ad operare per la sicurezza. Mai come in questo momento serve la massima sinergia e collaborazione. La foto fa riferimento all'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ad Ariano Irpino il primo settembre scorso.