Furti: controlli stile check point da parte dei carabinieri ad Ariano Tutti in coda, sotto la lente d'ingrandimento finiscono soprattutto i non residenti

Controlli stile check point da parte dei carabinieri ad Ariano Irpino in località Serra lungo la statale 90 delle puglie e personale in borghese sparso nelle varie contrade della città insieme alla vigilanza attiva dei cittadini. Una strategia snella ed efficace molto apprezzata soprattutto dalla popolazione locale e dai gruppi whatsapp in sinergia tra loro nelle varie contrade. Tutti in coda ma sotto la lente d'ingrandimento, in modo particolare mezzi provenienti da fuori lungo la trafficata e insidiosissima statale 90 delle puglie.

L'ora x sembra essere passata anche questa sera senza alcun allarme e segnalazione particolare.

Due giornate di tregua dopo l'ultimo furto messo a segno ai danni di una coppia di anziani in una strada senza sbocco di località Serra. Posti di controllo sono stati istituiti anche lungo la zona industriale di Flumeri e nei comuni della Baronia coordinati dal maggiore Annalisa Pomidoro. Controlli rafforzati anche da parte della polizia.

La prossima settimana è fissato ad Avellino il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico presieduto dal prefetto Paola Spena dopo il colloquio avuto con il sindaco Enrico Franza.

Unica nota dolente lungo le strade resta l'illuminazione pubblica, tra le più scarse della provincia di Avellino. Una storia che viene da lontano e che è stata la causa di una decina di morti soprattutto nella zona che va da via Maddalena e Cardito. Luci giallognole, funerarie e smorte che costituiscono un serio pericolo per gli stessi operatori della sicurezza lungo le strade, oltre che per i pedoni.

Non bisogna spostarsi così molto lontano per notare la differenza

Basta farsi un giro a San Sossio Baronia o Grottaminarda. Strade illuminate a giorno con lampioni a led bianchi di ottima qualità, che rendono migliori qualitativamente anche le immagini delle varie telecamere. E' anche questo un aspetto importante da non sottovalutare.