Tentato furto nella sede delle politiche sociali ad Ariano: si indaga L'arrivo immediato della vigilanza ha messo in fuga i malviventi

Ignoti nella notte hanno tentato di fare irruzione all'interno della sede dell'azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali, ambito A1 di Ariano Irpino.

E' successo in via fontananuova. Scattato l'allarme in pochissimi minuti è giunta sul posto una pattuglia della Cosmopol che ha immediatamente allertato i carabinieri.

La porta d'ingresso è stata trovata già divelta dopo essere stata forzata dalla parte superiore ma nessuno è riuscito ad accedere all'interno. Potrebbe essere un tentativo di furto o un gesto diverso quasi sicuramente non collegato all'escalation di colpi messi a segno dalla banda degli imprendibili in periferia ma saranno le indagini a stabilirlo.