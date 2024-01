Cocaina spedita per posta ad Ariano: "consegna" sventata in carcere Controlli e verifiche fermano l'arrivo della droga tra le sbarre

Cocaina spedita in un pacco postale ad un detenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di AVELLINO. Il "recapito" è stato sventato dall'ispettore della Polizia penitenziaria addetto ai colloqui e la droga, occultata tra gli indumenti, è stata sequestrata. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe che ha sottolineato "la grande professionalità del personale che ancora una volta ha sventato l'introduzione in carcere della droga". Il segretario nazionale del sindacato, Donato Capece, torna a richiamare l'attenzione dei vertici regionali e nazionali dell'amministrazione penitenziaria sulla necessità di "dotare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, da sempre in prima linea sul fronte dell'ingresso e possesso di droga in carcere, di adeguati strumenti tecnologici di controllo".