Ariano: I ladri sfidano anche il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica Furto all'interno di un'abitazione in contrada Torana

Ieri i controlli mattutini del reparto prevenzione crimine Campania, oggi il comutato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Avellino presiedito dal prefetto Paola Spena e stasera in segno di sfida un nuovo furto in abitazione.

E' successo ancora una volta in contrada Torana. I proprietari non erano all'interno, ma intenti a gestire un negozio di ortofrutta nel popoloso rione Cardito.

I malviventi, almeno tre persone, i soliti imprendibili che da mesi non mollano questa fascia di territorio si sono introdotti in casa da una finestra del piano superiore, direttamente nella camera da latto. L'hanno rivoltata come un calzino, per poi portare via oro, argenteria, bigiotteria e soldi. Un bottino ancora da quantificare ma sicuramente il più consistente tra gli ultimi furti. L'azione della banda è durata meno di cinqui minuti. Un abitante si imbattuto con uno dei componenti.

Il suo racconto: Uno di loro, corporatura slanciata, ricordo che aveva un manganello o un palanghino in una delle tasche dei pantaloni o tuta, sul lato destro. Mi ha preso a pietre dicendomi: "Vattene".

Sono seguite poi diverse segnalazioni e avvistamenti nelle vicinanze da contrada Serra a Santa Barbara. Forze dell'ordine presenti all'istante ma dei delinquenti nessuna traccia.

Sulla questione registriamo l'intervento del consigliere comunale Marco La Carità:

Prendo atto della riunione tecnica di coordinamento tenuta dal prefetto Spena e dell’intensificazione dei controlli anche nella giornata odierna. Ma qualcosa sfugge: i soliti ignoti hanno effettuato, a distanza di poche ore dalla riunione, l’ennesimo furto in un’abitazione di contrada Torana. Confidando nel lavoro delle forze dell’ordine chiedo al Sindaco Franza e alla giunta un’accelerazione sugli impianti di videosorveglianza che potrebbero fornire agli inquirenti ulteriori elementi di indagine. È durante il consiglio comunale del 17 novembre che, a seguito di una mia interrogazione, avevo ricevuto rassicurazioni sull’impegno di reperire i fondi per installare l’impianto e di procedere più speditamente, sta di fatto che ad oggi non c’è nulla. Auspico un interesse maggiore e soprattutto un’accelerazione sulla questione perché la sicurezza riguarda tutti. Ad oggi territori come contrada Torana, Santa Barbara, Serra, Manna, Orneta sono letteralmente presi di mira nelle ore pomeridiane da malviventi senza scrupoli che entrano indisturbati nelle abitazioni. A prescindere dalle statistiche sui furti (soggette sempre ad interpretazione), ritengo che anche l’ente locale, insieme al fondamentale lavoro di intelligence delle forze dell’ordine con la preziosa collaborazione dei cittadini, debba fare la sua parte per fornire strumenti necessari al fine di ridurre l’increscioso fenomeno.