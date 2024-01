Bus ribaltato a Bisaccia, la Fit - Cisl chiede maggiore sicurezza lungo arterie "Auspichiamo maggiore attenzione da parte degli enti proprietari delle strade"

Sull'incidente registrato questa mattina a Bisaccia, dove un pullman dell'Air si è ribaltato in un terreno adiacente la carreggiata (leggi qui l'articolo) è intervenuta la Segreteria provinciale Fit - Cisl Irpinia - Sannio che chiede un intervento agli Enti proprietari delle strade e in particolare della Statale 303 affinchè si mettano in campo azioni utili per aumentare la sicurezza per automobilisti e conducenti di bus e mezzi pesanti, specialmente in questo periodo.

“In merito all’incidente avvenuto questa mattina intorno le ore 6:00 lungo la strada statale 303, nel territorio di Bisaccia, é vicina al lavoratore di Aircampania e gli augura una rapida guarigione.

Per fortuna oggi non si sono registrati feriti, in quanto l’autobus, al momento dell’incidente, era ancora privo di passeggeri. L'autista, infatti – continuano dalla Fit Cisl - stava espletando la prima corsa del mattino, con partenza da Bisaccia e diretta a Grottaminarda”.

Poi l'appello: “La segreteria provinciale dei trasporti Fit-Cisl chiede con estrema urgenza di intervenire il prima possibile per evitare un ulteriore evento come quello accaduto oggi. Un tratto di strada, quello sull’altopiano del Formicoso a Bisaccia già teatro di incidenti simili che necessiterebbe - rimarca il sindacato - di maggiore attenzione da parte della Provincia di Avellino, soprattutto durante queste giornate gelide e con condizioni avverse, proibitive, sopratutto in considerazione delle varie allerte meteo diffuse con largo anticipo dalla protezione civile della regione Campania.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il dipendente Anas, intervenuto in soccorso del malcapitato, i sanitari dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, le forze dell’ordine intervenute e tutti coloro che si sono adoperati per liberare quanto prima la strada e ripristinare la viabilità”.