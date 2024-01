Forino, studentessa 17enne aggredita da maniaco alla fermata del bus La ragazza bloccata da un uomo incappucciato, è riuscita a liberarsi, fuggire e dare l'allarme

Una giovane di 17 anni di Forino è stata attaccata mentre tornava a casa da uno sconosciuto che indossava guanti e aveva il volto nascosto. L'aggressione poco dopo aver lasciato l'autobus della linea Salerno-Forino delle 14, in una strada vicino alla villa comunale del paese.

La ragazza è stata sorpresa alle spalle dopo essersi allontanata dal pullman, quando l'uomo le ha coperto la bocca con una mano. Nonostante la presa vigorosa, la giovane è riuscita a liberarsi e fuggire. Durante l'attacco, ha riportato graffi profondi ed ematomi all'addome e a un fianco, ma fortunatamente non ha subito ferite gravi, sebbene abbia vissuto un momento di terrore.

La studentessa ha prontamente denunciato l'incidente ai genitori, i quali hanno segnalato l'accaduto alla stazione dei carabinieri locale. L'aggressore aveva il volto coperto e indossava guanti, rendendo difficile il riconoscimento.

I carabinieri hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'episodio, che è stato anche diffuso sui social media per avvertire la comunità di Forino e delle zone circostanti. Si sta cercando di determinare se la giovane sia stata scelta casualmente o se fosse stata seguita da qualcuno con brutte intenzioni.

La coraggiosa reazione della 17enne ha impedito conseguenze più gravi.

L'episodio ha suscitato grande sconcerto e preoccupazione nella comunità di Forino, poiché si è verificato di giorno in una zona centrale del paese. La richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto lungo le strade di collegamento con altri paesi della provincia, è emersa sui social network.

La speranza è che le indagini portino presto a una completa risoluzione della vicenda, ristabilendo la sicurezza nella comunità locale.