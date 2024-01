Giovane aggredita a Forino, la madre: era già accaduto un anno fa, ora basta Resta ancora un mistero l'aggressione ai danni di una 17enne

C'è ancora tanto mistero sul caso dell'aggressione a una ragazzina di Forino. La 17enne, studentessa del liceo a Salerno, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita di spalle da uno sconosciuto, che le avrebbe procurato qualche graffio.

La giovane è stata anche visitata dai sanitari che fortunatamente non le hanno riscontrato ferite, ma solo qualche graffio. Resta un giallo su cui i carabinieri della locale stazione stanno cercando di far luce. L'aggressione sarebbe avvenuta, alle 14, nella zona in cui, proprio il venerdì, si svolge il mercato settimanale, è possibile che nessuno abbia visto o udito nulla? Mamma Anna, però, è indignata. Ha detto che non è la prima volta che le accade: “Devono lasciarla in pace – ha dichiarato – mia figlia ha paura di uscire. Già lo scorso anno, a Salerno, tre uomini di colore l'hanno accerchiata e aggredita, ed è stata salvata grazie a un anziano.

Questa volta l'aggressione è avvenuta a due passi da casa sua. Un ragazzo col passamontagna – aggiunge Anna – con i guanti di lana, l'ha afferrata da dietro e le ha strappato il tubicino dell'insulina. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a fuggire”. Fin qui il racconto della madre della 17enne che ha sporto denuncia ai carabinieri che dovranno chiarire i tanti interrogativi della vicenda. Intanto, resta un fatto increscioso che lascia attoniti una cittadina tranquilla come quella di Forino. Il sindaco Antonio Olivieri ha espresso vicinanza alla ragazza e ai suoi genitori. “Non si sono mai verificati episodi simili – ha dichiarato – Forino è tranquilla, i carabinieri sono sempre presenti. Speriamo che la magistratura farà chiarezza sulla vicenda”.