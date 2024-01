Avellino, 46enne morta al pronto soccorso: domani i funerali Dolore e cordoglio in città

Si terranno domani pomeriggio ad Avellino i funerali della donna morta stamane nel pronto soccorso del Moscati di Avellino. La donna, un 46enne del capoluogo, era arrivata ieri scortata dal 118 lamentando forti dolori all'addome e seri disturbi gastrointestinali. Ore dopo è avvenuto il decesso, nel reparto guidato dal dottore Maffei. Non sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna e domani familiari e amici potranno darle l'ultimo saluto, in occasione del rito funebre. Dolore e sconcerto per la morte della donna che lascia marito, figli e familiari . A nulla, nelle ore di ricovero, sono serviti esami e cure dei sanitari del Moscati di Avellino. Stamane il cuore della 46enne si è fermato per sempre.