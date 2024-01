Forino, aggressione alla 17enne: il sindaco chiede più controlli Si continua a indagare sull'episodio denunciato una giovane studentessa

Non ha un nome e cognome ma ci sarebbe un identikit dell'uomo che perseguita una studentessa di Forino da un più di un mese. L'altro ieri l'ennesima aggressione a distanza di una settimana. La ragazza, studentessa di un liceo di Salerno, sarebbe stata aggredita alle spalle da una persona che le avrebbe sferrato uno schiaffo. L'episodio si è verificato nei pressi della sua abitazione, esattamente come l'ultima volta.

La ragazzina accompagnata dal padre e dalla madre si è recata prima alla Guardia medica del paese per farsi refertare e poi dai carabinieri della locale stazione per sporgere denuncia. Secondo il suo racconto non avrebbe visto in faccia il suo aggressore e nessuno ha notato nulla. Intanto il comune della Valle dell'Irno è in apprensione e la comunità è preoccupata per quello che sta accadendo. Il sindaco di Forino Antonio Olivieri ha parlato con i carabinieri e in stretta collaborazione ha chiesto maggiori controlli anche attraverso una vigilanza dinamica.