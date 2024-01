Incidente mortale, addio a Maria Carmela: ipotesi pirata della strada Maria Carmela Capaldo è morta in un incidente in auto all'altezza della Fma di Pratola Serra

Stava tornando a casa Maria Carmela Capaldo, quando sabato sera 27 gennaio 2024, intorno alle 21 si è schiantata contro un muro di contenimento a bordo della sua auto, mentre viaggiava sulla Statale Sette Bis in via Nazionale. L'incidente mortale è avvenuto all'altezza dell'Fma. La 62enne di Pagani, nativa di Nocera Inferiore, è morta nell'impatto volentissimo e a nulla sono serviti i soccorsi tempestivi del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto sono arrivatii sanitari, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino e quelli della locale stazione hanno effettuando i rilievi del caso.

Si indaga sulla dinamica del sinistro mortale e non si esclude l'ipotesi del coinvolgimento di un'altra vettura. Forse, secondo una dinamica che resta al vaglio degli inquirenti, un'auto potrebbe averle tagliato la strada, facendo perdere il controllo della vettura.

Gli inquirenti non avevano escluso l'ipotesi di un malore alla guida della signora, o il coinvolgimento di altre auto e automobilisti. Secondo le verifiche effettuate un secondo automobilista, dunque, potrebbe averle tagliato la strada e non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Intanto sul social scorre il dolore e cordoglio per la morte di Maria Carmela. Sono tantissimi i post che ricordano la 62enne morta sabato sera nell'avellinese.