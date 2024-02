Brucia fogliame e plastica in un fondo agricolo: denunciato 61enne L'attenzione dei carabinieri alla tutela e al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l'effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all'attività di perlustrazione nei comuni dell'Irpinia implementando, sulla scorta delle direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l'attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all'occorrenza.

In tale contesto, si procede ininterrotta l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che, nell'ultima settimana, hanno presidiato i comuni della Valle del Sabato e dell'Alta Valle dell'Irno. Effettuati posti di controllo e vigilanze dinamiche nel centro abitato e nelle zone periferiche, in qualche occasione obiettivo di bande dedicate ai furti in abitazione. I Carabinieri, a Solofra, hanno denunciato un 61enne che, nel proprio fondo agricolo, stava bruciando rifiuti vegetali e in plastica. L'azione rientra nell'attività di vigilanza costante dei Carabinieri per garantire il rispetto delle normative ambientali.