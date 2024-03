Blitz dei carabinieri al Comune di Avellino, ancora un sequestro di documenti E' in corso presso gli uffici comunali un'acquisizione di atti

di Paola Iandolo

Gli uffici dle comune di Avellino ancora nel mirino della Procura. Dopo le acquisizion di ieri di due delibere riguardanti gli affidamenti del Summer Festival, oggi pomeriggio i carabinieri del Nucleo Investigativo guidati dal colonnello Consales, sono tornati a Palazzo di Città. In particolare hanno scandagliato il pc e tutti gli atti di cui è responsabile l'architetto Filomena Smiraglia, dirigente del Comune di Avellino con deleghe alla gestione del patrimonio, lavori pubblici e infrastrutture, Suap e commercio.

Nel dettaglio i militari hanno acquisito una copia forense di tutti gli atti amministrativi da mettere poi a disposizione dei magistrati della Procura.

Quindi, l'inchiesta Summer Festival e quella sul concorso dei vigili urbani, la Procura accende un nuovo riflettore sulle procedure seguite dai dirigenti di Piazza del Popolo e nuovi filoni d'inchiesta potrebbero aprirsi. Non sono mancati in questi mesi segnalazioni ed esposti da parte dei consiglieri comunali di opposizione che in particolare hanno segnalato affidamenti definiti sospetti senza seguire le procedure Mepa.