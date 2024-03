Fiamme alla Az Service, attentato contro il proprietario o contro l'agenzia? Indaga la squadra Mobile: locale sottoposto a sequestro

Si cerca ancora di risalire agli autori dell'attentato incendiario che ha distrutto un'agenzia di servizi di rione Valle ad Avellino. Il fuoco innescato in sette punti diversi ha distrutto l'esercizio commerciale e in più ha danneggiato parte della facciata del palazzo. Sembra ombra di dubbio si tratta di un'azione dolosa, ma contro chi?

Un attentato in piena regola contro il proprietario delle mura dell'attività commerciale o contro i responsabili dell'agenzia? Sta di fatto che la stessa agenzia stava smantellando il negozio. Stava per andare via, tant'è che i computer erano stati portati già via. Sul caso indaga la squadra Mobile di Avellino. Gli agenti hanno ascoltato già il proprietario del locale e i gestori dell'agenzia. L'area al momento è stata sottoposta a sequestro in attesa delle decisioni del magistrato.