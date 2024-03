La tragedia di Ciro, il sindaco di Serino: vicini ai familiari, dolore in paese Il dramma dell'agente penitenziario 55enne, comunità sotto choc

La comunità di Serino è sotto choc per la morte di Ciro P., agente della penitenziaria di 55 anni, che questa mattina ha deciso di togliersi la vita in casa sua, in località Ponte.

Ciro, originario di Contrada, da anni viveva nel piccolo comune guidato da Vito Pelosi (nella foto, ndr). Il 55enne, secondo una primissima ricostruzione, avrebbe deciso di farla finita utilizzando la pistola d'ordinanza. Il dramma si è consumato intorno all'ora di pranzo. Tragedia e sconcerto in paese, tra i familiari, amici e parenti dell'uomo, che prestava servizio presso il carcere di Ariano Irpino. “Siamo distrutti – spiega il sindaco Vito Pelosi -. Questo lutto, questa tragedia straziante, colpisce al cuore ogni famiglia della nostra comunità. In questo momento di dolore e profondo cordoglio, chiediamo solo silenzio e preghiere per Ciro e i suoi familiari”. Ciro, secondo una primissima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale stazione, avrebbe deciso di farla finita in preda ad un momento di sconforto. La dinamica di quanto accaduto nell'abitazione dell'agente, resta al vaglio dei militari. Restano ignoti i motivi alla base del tragico gesto. Intanto sono numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio, anche dei referenti sindacali della penitenziaria, che stanno scorrendo in queste ore.