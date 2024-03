Inchieste al comune di Avellino, FdI al sindaco: sposti la dirigente indagata L'intervento di Quintarelli: accuse gravi, solo così può tutelare l'immagine del comune

"Il sindaco Festa intervenga e attribuisca un altro incarico alla dirigente finita sotto inchiesta". E' quanto chiede il Commissario del Circolo Cittadino di Avellino di FdI, l'avvocato Vincenzo Quintarelli, alla luce delle recenti inchieste giudiziarie che stanno interessando il comune di Avellino, e "che - sostiene Quintarelli - hanno gettato non poche ombre sull’amministrazione tecnica e politica dell’ente".

Quintarelli invita il sindaco Gianluca Festa ad agire prontamente in relazione alla posizione della dirigente dott.ssa Filomena Smiraglia. "Nell’esprimere piena fiducia nell’operato della magistratura, - spiega l'esponente di FdI - il primo cittadino provveda ad assegnare ad altro incarico la dirigente. Gianluca Festa dovrebbe comprendere l’urgenza di intervenire in tal senso, visto il possibile coinvolgimento della stessa dirigente in una vicenda dove si ipotizzano reati quali l’associazione a delinquere, la turbativa d’asta, l’abuso d’ufficio e la corruzione nell’esercizio delle funzioni".

"Crediamo fermamente, dice l’avvocato Quintarelli, che il sindaco non abbia altra scelta se vuole tutelare la sua immagine, la trasparenza dell’operato dell’intera amministrazione e quella della stessa dirigente, finché, naturalmente, la magistratura non avrà fatto piena luce".