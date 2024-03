Furgone di una ditta edile in fiamme a Montemiletto, paura sulla Napoli-Bari Gli operai a bordo del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo

Momenti di paura sull'autostrada Napoli-Bari. I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio ci oggi 8 marzo sono intervenuti sull'autostrada A16 al Km. 66,600 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Montemiletto, per un incendio che ha visto coinvolto un furgone di una ditta edile in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Gli operai a bordo provenienti da Roma e diretti a Bari, sono riusciti a saltare fuori dall'automezzo prima che le fiamme si propagassero all'interno dell'abitacolo: oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.