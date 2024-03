Addio a Nora poliziotto infallibile a quattro zampe Grazie al suo fiuto ogni operazione antidroga della Polizia è stata un successo anche in Irpinia

Se n'è andata dopo una breve sofferenza. Nora, la labrador antidroga della Polizia di Stato in servizio presso l'Unità Cinofila della Questura di Napoli, dopo la pensione era stata accolta e accudita amorevolmente dalla famiglia del suo conduttore in Irpinia a Castello del Lago.

Ha prestato per anni servizio presso il reparto napoletano, ma la sua fama investigativa a quattro zampe la precedeva. Era infatti richiesta in svariate operazioni antidroga e alto impatto coordinate da via Medina. Ha portato a termine brillantemente ogni intervento sul campo: dai rioni periferici di Napoli alla penisola sorrentina, dal nolano al Cilento.

Non c'era operazione o servizio antidroga in cui Nora non si distingueva per il suo fiuto impeccabile. Ha scovato chili e chili di sostanze stupefacenti tanto nei covi della camorra quanto nelle abitazioni di insospettabili pusher campani. La morte di Nora ha suscitato profonda commozione nei ranghi investigativi e antidroga della Polizia di Stato di Napoli e della Campania.