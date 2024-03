Sorrisi, abbracci e qualche imbarazzo: ecco il consiglio dopo il caso appalti Avellino: seduta di consiglio comunale in un clima di tensione per l'inchiesta della Procura

Sorrisi, abbracci e qualche imbarazzo. Va in scena ad Avellino il primo consiglio comunale dopo gli sviluppi dell'inchiesta sugli appalti che ha coinvolto l'amministrazione comunale con il sindaco, due dirigenti e un consigliere comunale. Prima dell'inizio dei lavori non è sfuggito l'abbraccio tra il sindaco Festa e il consigliere Diego Guerriero (nella foto) entrambi indagati per gli appalti concessi dal comune su cui la Procura sta indagando a tutto campo.

L'assise si era riunita sulla materia dell'urbanistica ma con Francesco Iandolo consigliere comunale di "Avellino prende parte" non è mancato un passaggio sugli ultimi sviluppi giudiziari.

"Abbiamo chiesto la convocazione di una seduta straordinaria di consiglio comunale perché è doveroso fare chiarezza rispetto ad una vicenda da contorni piuttosto inquietanti".

E intanto verso il voto scintille tra sinistra e dem Nicola Giordano replica ad Amalio Santoro che ha parlato del pd come di "un luogo di traffico", un partito occasionale insomma ancora in salita il percorso del campo largo per l'individuazione del candidato sindaco del centrosinistra...