Inchiesta appalti al Comune, depositato il riesame per il primo cittadino Si attende ora la fissazione dell'udienza

di Paola Iandolo

Dopo le perquisizioni e il sequestro del cellulare e di altri dispositivi informatici, depositata l’istanza di riesame per impugnare il provvedimento di sequestro notificato anche al sindaco di Avellino, Gianluca Festa e firmato dal pm Vincenzo Toscano.

I riesami presentati

Hanno già provveduto a depositare l’istanza di riesame anche l’avvocato Marino Capone, difensore del consigliere comunale e provinciale Diego Guerriero e per suo fratello, l’architetto Fabio Guerriero. In attesa di fissazione dell’udienza anche l’avvocato Marco Campora che difende l’indagata Filomena Smiraglia, dirigente comunale di Avellino. Nell’inchiesta sugli appalti sono finiti anche i fratelli Gennaro e Andrea Canonico, rispettivamente presidente e commercialista della FelDes cestistica irpina.

Copie forensi

In settimana saranno fissati anche gli accertamenti tecnici sui cellulari e computer sequestrati ai sei indagati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, emissione di false fatture per operazioni inesistenti. La procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico Airoma, è pronta a conferire l’incarico ad un consulente per effettuare le copie forensi.