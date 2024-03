Furti, sequestrato ad Andria trattore stradale rubato ad Avellino I controlli a tappeto della polizia

Prosegue il focus dei poliziotti della Questura della BAT, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ad alto impatto, sul contrasto ai furti d’auto.

In orario serale una “Volante” del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, nel transitare per la tangenziale di Andria, in prossimità del casello autostradale, ha notato un trattore stradale bianco, marca “IVECO”, con semirimorchio per trasporto di mezzi cingolati, provenire dal senso opposto di marcia a elevatissima velocità.

L’equipaggio ha invertito il senso di marcia ed ha inseguito il mezzo, riuscendo a raggiungerlo ed intimando l’alt; il conducente, vistosi stretto, ha inchiodato bruscamente il mezzo pesante sul ciglio della strada e, uscendo dallo sportello lato passeggero, ha fatto perdere le tracce nei terreni limitrofi. Gli Agenti, messo in sicurezza il mezzo pesante, hanno appurato che era stato reso difficilmente identificabile: le targhe anteriore e posteriore del trattore stradale erano false, con i caratteri alfanumerici non rifrangenti, le due parti laterali di colore blu con il simbolo delle stelle dell’Unione Europea stampate in maniera erronea e lo stemma “Repubblica Italiana” non in rilievo; anche il semirimorchio aveva i caratteri alfanumerici alterati ad arte.

Il veicolo è risultato infine rubato all’interno di una ditta con sede in provincia di Avellino; pertanto, è stato vincolato a sequestro ed affidato in giudiziale custodia, in attesa di accertamenti finalizzati a risalire agli autori del furto.