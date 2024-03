Sturno prega per Michele, il messaggio del sindaco: "Era cosciente, ce la farà" La comunità irpina spera che il 23enne possa riprendersi dopo la drammatica esplosione

Il sindaco Vito Di Leo è rimasto per ore davanti all'abitazione di via Tressanti, devastata dall'esplosione dovuta con ogni probabilità a un difettoso funzionamento della bombola del gas. A Sturno la comunità è incredula e preoccupata ma si prega per Michele, il 23enne gravemente ustionato, trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli.

“Era cosciente quando è stato soccorso”, conferma il primo cittadino al microfono di Otto Channel. “Siamo in apprensione – aggiunge il sindaco - siamo molto dispiaciuti per quello che è successo. Michele lo conoscono tutti. In tanti mi chiedono notizie, ma aspettiamo novità da Napoli anche perché le ustioni erano piuttosto gravi”.

Il boato causato dall'esplosione è stato avvertito anche nei paesi vicini. Il sindaco di Sturno conferma che “la potenza della deflagrazione è stata molto forte, fortunatamente in quel momento lungo la strada non è passato nessuno. Altrimenti il bilancio poteva essere di sicuro più grave”.