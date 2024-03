Avellino, rissa tra ragazzi: 19enne al pronto soccorso. Indaga la polizia I ragazzi sarebbero stati tutti identificati

Nella serata di ieri, in via Montuori ad Avellino, una lite tra due gruppi di ragazzi poco più che ventenni ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzo di diciannove anni, coinvolto nella rissa insieme ai suoi amici dell'hinterland avellinese, è stato colpito al volto durante lo scontro.

Il giovane cadendo al suolo ha riportato un trauma cranico e una ferita allo zigomo. E' stato portato al Pronto Soccorso del Moscati e successivamente ricoverato in Neurochirurgia per tutti gli approfondimenti del caso.

Stando a quanto si apprende, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino avrebbero già identificato in larga parte i partecipanti alla rissa e stanno conducendo gli accertamenti sotto la supervisione del pm di turno della Procura di Avellino.