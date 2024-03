Avellino, rissa in centro: 18enne salernitano al Moscati. Primi identificati Il giovanissimo è ricoverato nell'ospedale di Avellino. Sentiti in questura altri ragazzi

Resta ricoverato, nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il 18enne salernitano, rimasto ferito nella rissa avvenuta sabato sera in una traversa di via De Conciliis. Una ragazza contesa alla base, forse, dello scontro tra giovanissimi, e sarebbero 7 i ragazzi tra i 18 e 20 anni identificati dagli agenti di polizia, che hanno avviato ogni accertamento del caso. Intnato il 18enne resta ricoverato, per un trauma cranico. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile. Ieri mattina in questura a via Palatucci sono stati ascoltati alcuni giovani. Gli agenti stanno visionando i filmati della videosorveglianza, per avere certezze su quanto avvenuto. Il 18enne di Salerno sarebbe stato colpito con forza a uno zigomo finendo al suolo. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine da parte di residenti preoccupati per quanto è avvenuto intorno alle ore 22. Ed è nuovamente allarme nella frequentatissima arteria del centro. In passato altri episodi di violenza avevano allarmato i cittadini.