La Finanza arruola 16 tenenti, colonnello Minale: occasione per giovani laureati Ad illustrare il bando direttamente il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino

Dal 27 febbraio 2024, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per il reclutamento nella Guardia di Finanza di 16 tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 12 di mercoledì 27 marzo p.v. esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ad illustrare il bando direttamente il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, colonnello Salvatore Minale: “Preliminarmente specifico che i posti del concorso in questione sono ripartiti tra le seguenti specialità: otto per telematica, quattro per infrastruttura e quattro per sanità. Lo svolgimento del concorso comprende una prova scritta di preselezione (test logico-matematici e culturali); accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale; una prova orale; una prova facoltativa di una lingua straniera; valutazione dei titoli di merito. Il bando è rivolto a cittadini italiani in possesso di determinati requisiti, tra cui il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. “triennali” o di “I livello”), in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono. Gli stessi, alla data del 1° gennaio 2024, non devono aver superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età, ossia devono essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992.

Quali prospettive per i giovani laureati che superano il concorso?

“Si tratta di un'interessante occasione – spiega il colonnello Salvatore Minale – per poter sviluppare le proprie qualità professionali all'interno di un Corpo prestigioso. L’Ufficiale del ruolo T.L.A. è un professionista altamente specializzato che si occupa delle materie tecniche di competenza della figura professionale per cui ha concorso. A titolo esemplificativo, il vincitore della procedura selettiva per la specialità Telematica, sarà destinato a svolgere un ruolo chiave nell’ambito della progettazione, conduzione ed evoluzione di reti, sistemi e servizi ICT del Corpo, anche attraverso analisi, studi e ricerche di settore, al fine di contribuire al mantenimento di elevato standard di qualità dell’intera infrastruttura tecnologica.

Il vincitore per la specialità Sanitaria, sarà destinato ad occuparsi della direzione delle attività di assistenza sanitaria e di tutela della salute del personale in servizio del Corpo ed, in parte, anche dei familiari dei militari e del personale in congedo, si occuperà di accertare l’idoneità dei candidati in sede reclutativa nonché a particolari tipi di impiego del personale già in servizio (es: missioni all’estero), opererà anche presso strutture sanitarie interforze e, infine, si occuperà della vigilanza sanitaria e igienica sul personale del Corpo e sulle caserme, di assistenza durante le attività di addestramento a fuoco, e di rilascio di certificazioni sanitarie (comprese quelle per l’idoneità alla guida di autoveicoli militari). Quello, infine, per la specialità Infrastrutture, sarà destinato, tra l’altro, ad occuparsi all’acquisizione e dismissione di immobili da adibire a caserme e alloggi di servizio, alla realizzazione di studi di fattibilità infrastrutturali e collaudi dei lavori eseguiti da imprese private per conto del Corpo”.

Cosa si intende per concorso a ferma prefissata?

Specifico che il vincitore della procedura selettiva, all’atto della presentazione al corso di formazione, della durata non inferiore a quattro mesi, è nominato Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo, previa sottoscrizione della ferma pari a 2 anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione. Successivamente, possono essere ammessi a domanda ad una ulteriore ferma annuale, oppure trattenuti in servizio fino ad un massimo dei sei mesi su proposta del Comando Generale del Corpo e previo consenso dell’interessato.

Dove si svolge il corso di Formazione?

Il corso di formazione – spiega il Colonnello Minale – si svolge presso la prestigiosa Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e ha, come appena citato, una durata non inferiore a quattro mesi, al termine del quale si è assegnati ai reparti tecnici logistici amministrativi distribuiti sul territorio nazionale.