Avellino, rissa nella traversa di via De Concilii: 7 denunce, grave 18enne Il ragazzo salernitano è ricoverato nella terapia intensiva del Moscati

Rissa tra giovani in centro ad Avellino, 7 denunce e vittima in terapia intensiva. Sono serie le condizioni del 18enne salernitano, rimasto ferito, e gli investigatori visionano le telecamere della videosorveglianza per avere un quadro completo di quanto accaduto in via Montuori sabato sera. Sono sette i giovani denunciati dalla MObile della Questura, per i fatti avvenuti nella traversa di via De Concilii, ma le indagini vanno avanti. intanto il 18enne ferito ha riportato un trauma cranico e viene tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari al Moscati di Avellino. Sono voltati calci e pugni intorno alle 22 tra i due gruppi di ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e venti anni.Adesso il 18enne è ricoverato nella terapia intensiva del Moscati, dopo aver subito un serio trauma cranico, per i due colpi a zigomi e testa.