Avellino, incidente in via Pennini: 39enne ferito trasportato al Moscati L'uomo a bordo della sua auto ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada

Incidente stradale in via Pennini, tra Avellino e Mercogliano ieri notte. Da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto lungo l'arteria che collega Avellino ai comuni del Partenio e della Valle Caudina. Secondo una primissima ricostruzione un automobilista, un 39enne di Mercogliano, ha improvvisamente perso il controllo della vettura luno la strada provinciale 2, in curva. L'auto, dopo aver perso aderenza al suolo, ha terminato la corsa bloccandosi su un lato. Sul posto i vigili del fuoco, che dopo averlo estratto dall'auto, lo hanno affidato ai sanitari del 118 per il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino.