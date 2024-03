Avellino, cane antidroga fiuta hashish e droga: nei guai una donna I controlli in carcere. La donna nascondeva 50 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina

Operazione della Polizia Penitenziaria nel carcere di Avellino dove il cane antidroga A-iron ha fiutato la sostanza stupefacente portata dalla moglie di un detenuto. Al controllo nell'ingresso dei colloqui A-iron ha segnalato la donna che poi è stata sottoposta a una perquisizione dalla quale è emerso che la donna nascondeva 50 grammi di hashish e circa 10 grammi di cocaina. La donna è stata arrestata. "Complimenti al gruppo regionale dei cinofili del distaccamento di Avellino per la brillante operazione - commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, presidente e segretario dell'Uspp - oramai negli istituti di pena si combatte una guerra quotidiana per i continui tentativi di introduzione di droga e cellulari con stratagemmi sempre più raffinati. Bisogna dotare la polizia penitenziaria di risorse in termini unità di personale, sia di strumenti tecnologici avanzati per combattere questa piaga. Ad Avellino nonostante mancano 60 agenti il personale di polizia penitenziaria riesce comunque a mantenere l'ordine e la sicurezza interna", concludono i due sindacalisti.