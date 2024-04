Avellino, fermati due ragazzi: tensione in centro città L'operazione è stata lunga e complessa

Attimi di tensione hanno scandito il primo pomeriggio di oggi in via Vasto ad Avellino, nei pressi della Galleria Mancini.

Due giovani, un uomo e una donna, sono stati bloccati, per motivi da accertare, da agenti in borghese. Al momento, i motivi dell'intervento delle forze dell'ordine restano sconosciuti. L'operazione è stata lunga e complessa econ non poca difficoltà i due sono stati fermati dagli agenti di polizia. Numerose le persone che hanno assistito all'intervento degli agenti.

In aggiornamento