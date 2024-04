Donna azzannata dal cane, rischia di perdere l'uso di un braccio I medici dell'ospedale di Avellino stanno facendo di tutto per evitare conseguenze drammatiche

Rischia di perdere l'uso del braccio la donna di 53 anni azzannata da un cane corso in un'abitazione di Grottaminarda. I medici dell'ospedale Moscati di Avellino stanno facendo di tutto per evitare conseguenze drammatiche per la 53enne ricoverata in terapia intensiva. Secondo quanto si è appreso la donna si era recata presso l'abitazione di un noto imprenditore della zona, alla località Piani di Grottaminarda, per svolgere alcuni lavori domestici. Appena varcata la soglia del cancello, è stata assalita dall’animale.

Nel recinto dell’abitazione di contrada Piani vi erano due cani della stessa razza. Uno dei due si è avventato sulla donna che è caduta: è stata azzannata alla testa e agli arti superiori. Solo grazie all'intervento del proprietario il cane si è fermato.