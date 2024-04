Dal marito in carcere ad Avellino con la droga, beccata dal fiuto di A-Iron Aveva addosso 215 grammi di hashish la donna arrestata ieri nel carcere di Avellino

Aveva addosso 215 grammi di hashish la donna arrestata ieri nel carcere di Avellino grazie al fiuto del cane antidroga A-Iron. La signora stava per incontrare il marito detenuto nella struttura penitenziaria avellinese. "Complimenti al distaccamento di Avellino del gruppo regionale dei cinofili per la brillante operazione", commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente dell'Uspp. "Oramai A-Iron sta diventando un incubo per gli spacciatori, - affermano i due sindacalisti - e la polizia penitenziaria è un corpo professionale e altamente specializzato in grado di contrastare la criminalità e di fronteggiare i continui tentativi di introduzione nelle carceri di droga e cellulari". "Ad Avellino, nonostante la grave carenza d'organico, che si attesta intorno alle 60 unità, la polizia penitenziaria riesce a garantire l'ordine e la sicurezza interna", concludono Auricchio e Moretti.