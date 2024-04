Fanno esplodere il bancomat e fuggono col bottino: colpo dei banditi a Vallata Preso di mira lo sportello della Bper di Corso Kennedy. Indagano i carabinieri.

Furto con esplosivo al bancomat di Vallata. E' successo alle ore 5.10, quando un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno della BPER di Corso Kennedy. Ancora da quantificare il bottino. La banda di malviventi dopo aver recuperato il denaro ha fatto perdere le tracce.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono in corso. Si valuteranno le immagini del sistema di sorveglianza per acquisire elementi utili per risalire agli autori del colpo.