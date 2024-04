Pergamena di porcellana distrutta nel cimitero ad Ariano: ma che sta succedendo La triste scoperta da parte dei familiari di un defunto

Una pergamena di porcellana con tanto di foto e dedica in frantumi e il marmo della lapide lesionato. E' l'ennesimo episodio inspiegabile avvenuto all'interno del cimitero di Ariano Irpino. I familiari del defunto Nicola Calabria, persona molto conosciuta e stimata non sanno darsi una spiegazione sull'accaduto come pure l'attuale custode e gli operai. Non ci sono stati nell'area in questione lavori in corso e neppure un danneggiamento simile potrebbe essere stato causato dalle intemperie.

"Non sappiamo davvero a cosa pensare - afferma Silvana, figlia del compianto Pietro - appresa la notizia, ieri mattina siamo rimasti sconcertati.

Mia madre non ha chiuso occhi stanotte. Per provocare un danno del genere, come ci è stato riferito dagli addetti ai lavori, chi ha agiti lo ha fatto con forza. Ma non sappiamo in che modo e perchè. Se si è trattato di un episodio accidentale o di un ennesimo gesto folle, sconsiderato. Sappiamo soltanto che questa volta è capitato a noi."

Un mistero dunque, un episodio alquanto strano che va ad aggiungersi all'escalation di furti denunciati negli ultimi tempi e rimasti finora impuniti all'interno del cimitero arianese.