Aggressione verbale docente: Vallone: "Violato il patto tra famiglia e scuola" La solidarietà da parte dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino dopo il gravissimo episodio

"Ho appreso con sgomento la notizia dell’aggressione verbale subita da una docente del liceo Parzanese da parte di un genitore. Esprimo tutta la mia vicinanza alla docente e rammarico per l’accaduto perché esso crea una lacerazione profonda quando invece avremmo bisogno di una ferma alleanza e di strategie comuni per il successo dei nostri figli con l’obiettivo di costruire insieme un futuro possibile in questo tempo maledetto di incertezza e di disorientamento di giovani e di anziani."

Sono le parole dell'assessora alla pubblica istruzione del comune di Ariano Irpino, nonchè vice sindaco Grazia Vallone, dopo il grave episodio avvenuto al liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino.

"Costruire ponti e saldi agganci tra generazioni per tutelare le istituzioni fondanti del nostro paese qual'è la scuola, dovrebbe essere l’intento comune.

In questa vicenda mi mortifica, inoltre, la mancanza di rispetto per il docente come lavoratore: la collega è stata trattata come un avventore del bar che viene convocato fuori per pagare i conti di uno screzio. In questa vicenda è stato violato il patto tra famiglia e scuola, la posta in gioco è più alta di quella che sembra, cioè il favoloso percorso dei nostri ragazzi per diventare uomini e donne, cittadini e cittadine di una nazione, faro di cultura e di civiltà.

Come assessora all’istruzione intendo chiedere la convocazione immediata dell’osservatorio permanente della scuola per un tavolo di confronto tra la scuola e le famiglie per analizzare le criticità, i dubbi, le emergenze, i disagi e le ragioni di ognuno nel tentativo di prevenire casi simili e con lo scopo di favorire il dialogo."