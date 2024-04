Incidente mortale sulla Variante, la tragedia di Giorgio Sossio Il 58enne è morto nell'incidente sulla Variante Sette BIs

La comunità di Santa Lucia di Serino è sotto choc per la morte Giorgio Sossio, 58 anni, deceduto in un tragico incidente stradale, l'altra sera sulla Variante Sette bis ad Atripalda. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Giorgio era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento si è verificato l'impatto con un’altra vettura, un suv Volkswagen Tiguan, condotto da un 60enne di Manocalzati che ha riportato ferite e contusioni. Sulla dinamica del sinistro indaga la Polstrada, che ha effettuato ogni accertamento di rito. Per il 60enne solo ferite, che sono state medicate e refertate nel pronto soccorso del Moscati. Per il 58enne invece non c'è stato nulla da fare. I sanitari accorsi sul posto con i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Il corpo di Giorgio Sossio si trova presso l’obitorio dell’ospedale Moscati, in attesa di disposizioni da parte della Procura della Repubblica di Avellino. Nelle prossime ore si deciderà se effettuare una eventuale autopsia.