Ariano, pestato a sangue in piazza: svolta nelle indagini dei carabinieri Circa una decina i ragazzi identificati e denunciati tra cui minorenni

Pestato a sangue davanti un bar da un branco di ragazzi in piazza plebiscito ad Ariano Irpino. Svolta nelle indagini da parte dei carabinieri. Sarebbero circa dieci le persone raggiunte da provvedimenti su disposizione della procura di Benevento che ha condotto l'inchiesta.

Si tratterebbe di sette maggiorenni e due minori, tutti denunciati e alcuni raggiunti anche da provvedimento daspo per altre vicende non riguardanti il grave episodio avvenuto la notte del 14 aprile scorso.

In quella circostanza, un 27enne di San Sossio Baronia, che tra l'altro non era neppure il vero bersaglio, venne picchiato selvaggiamente a tal punto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane per le gravi lesioni riportate. Volto tumefatto, labbra spaccate, rottura setto nasale e diversi punti di sutura.

Tre i feriti in totale, due dei quali però non collegati al primo episodio ma nelle fasi successive all’aggressione. Nonostante l'omertà da parte dei presenti, i carabinieri accorsi sul posto sono riusciti a raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, fino a chiudere il cerchio e a fare piena luce su questa brutta vicenda.