Dolce Vita, cresce l'attesa per la decisione del Riesame per la Smiraglia In serata potrebbe arrivare la decisione dei giudici dell'VIII sezione del tribunale di Napoli

di Paola Iandolo

L'avvocato Marco Campora sta discutendo il ricorso presentato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli. Ricorso incentrato sulla richiesta di annullamento della misura cautelare per l'ex dirigente comunale di Avellino, Filomena Smiraglia sottoposta dal 18 aprile agli arresti domiciliari insieme all'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa e all'architetto Fabio Guerriero. Per l'ex sindaco non vi è ancora una data in cui sarà discusso il ricorso presentato dall'avvocato Luigi Petrillo, mentre lunedì 6 maggio verrà discusso il ricorso per Guerriero difeso dagli avvocati Marino Capone e Nicola Quatrano.

L'impianto accusatorio

Le accuse mosse nei loro confronti dalla procura di Avellino - a vario titolo - includono frode, depistaggio, falso in atto pubblico, corruzione e induzione indebita. Queste accuse provvisorie sono contenute nell'ordinanza di 108 pagine firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, che ha ravvisato la necessità di misure cautelari per i tre indagati al fine di scongiurare il rischio di inquinamento probatorio su appalti e concorsi pilotati. Ma l'inchiesta potrebbe allargarsi ulteriormente in quanto nelle prossime ore sono previste le audizioni dei primi testimoni. Ma non solo ieri i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno fatto ritorno nuovamente in comune per acquisire nuovi atti.