Dolce Vita, revocati gli arresti domiciliari alla Smiraglia Applicata una misura meno afflittiva per l'ex dirigente

di Paola Iandolo

Revocati i domiciliari per l'ex dirigente Filomena Smiraglia, difesa dall'avvocato Marco Campora. Per lei i giudici dell'VIII sezione del tribunale di Napoli hanno disposto l'interdizione dai pubblici uffici. Dunque la misura richiesta emessa dalla Procura di Avellino ed emessa dal gip Giulio Argenio ha retto in parte. O meglio l'impianto accusatorio è stato considerato valido, ma i giudici del Riesame con ogni evidenza hanno ritenuto le esigenze cautelari possano essere tutelate anche con una misura meno afflittiva rispetto a quella custodiale.