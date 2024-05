Incidente sulla Variante, traffico bloccato e code lunghissime E' accaduto all'altezza di Atripalda, in direzione Avellino

Incidente sulla Variante di Avellino all'altezza di Atripalda. Un'auto, molto probabilmente in fase di sorpasso, ha urtato contro un altro mezzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il traffico su quel tratto di strada si è completamente bloccato, creando code lunghissime in direzione Avellino.