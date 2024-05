Dolce Vita, eseguite le copie forensi sui cellulari dei fratelli Guerriero Si prosegue sabato 4 maggio

di Paola Iandolo

Effettuate le copie forensi sui dispositivi telefonici ed informatici dei fratelli Diego, ex consigliere comunale indagato a piede libero e Fabio Guerriero, architetto titolare di uno studio professionale ai domiciliari, difesi dagli avvocati Nicola Quatrano e Marino Capone. Copie forensi effettuate sui telefonici e altri dispositivi sequestrati dai militari dell'Arma lo scorso 6 marzo. Accertamenti tecnici irripetibili disposti dal pm titolare del fascicolo di indagine su affidamenti, sponsorizzazioni e concorsi, Vincenzo Toscano, in un nuovo avviso notificato agli indagati.

Il calendario degli accertamenti

Si prosegue sabato 4 maggio quando saranno effettuate le copie dei dispositivi dell'ex dirigente comunale Filomena Smiraglia (attualmente sottoposta all'interdizione dai pubblici uffici per un anno), ed infine il 7 maggio quella sui dispositivi dell’ex sindaco Festa.

Pronti i riesami

Intanto lunedì si discute il riesame per Fabio Guerriero e per l'ex sindaco Gianluca Festa per chiedere l'annullamento della misura degli arresti domiciliari a cui sono sottoposti dallo scorso 18 aprile.