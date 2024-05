Minacce al giudice Paolo Cassano, condannato Kevin De Vito a 8 mesi La sentenza è stata emessa dal gip del tribunale di Roma

di Paola Iandolo

Minacce al giudice del tribunale di Avellino Paolo Cassano: condannato a 8 mesi di reclusione, pena sospesa, Kevin De Vito difeso dagli avvocati Rolando Iorio e Gerardo Santamaria. Il pubblico ministero del tribunale romano al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione. All'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche. Rigettata la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile. Tra 60 giorni verranno depositate le motivazioni. I legali, dopo aver letto le motivazioni, presenteranno appello.

La ricostruzione

Il giovane - detenuto nel carcere di Bellizzi per i reati di tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una coppia di tossicodipendenti - quando i carabinieri di Avellino gli notificarono, nel marzo scorso, una nuova ordinanza, con un’accusa di detenzione di armi e falso, iniziò ad inveire, contro il giudice Cassano, firmatario del provvedimento. “Lo sparo in testa” disse in presenza dei militari dell’Arma. Parole che confluirono in un’annotazione di servizio e venne aperto un procedimento penale inviato alla Procura di Roma, competente in caso di minacce ai componenti del Corpo dello Stato.