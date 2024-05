Inchiesta Dolce Vita, inizio settimana decisivo per l'ex sindaco Festa Previsto il riesame per Gianluca Festa e per Fabio Guerriero

di Paola Iandolo

Quella che si apre è una settimana decisiva per l'ex primo cittadino di Avellino. Lunedì, 6 maggio, è prevista l'udienza di Riesame per Gianluca Festa difeso dall'avvocato Luigi Petrillo e per l'architetto, Fabio Guerriero entrambi sottoposti agli arresti domiciliari dopo la notifica dell'ordinanza di misura cautelare firmata dal gip Giulio Argenio. I giudici dell'VIII sezione del tribunale partenopeo - dopo aver deciso sulla misura cautelare per l'ex dirigente comunale, Filomena Smiraglia, attenuandola con la misura interdittiva dai pubblici uffici per un anno - dovranno valutare le esigenze cautelari per il sindaco dimissionario e l'architetto, titolare di uno studio professionale del centro città. I tre sottoposti a misura cautelare lo scorso 18 aprile sono accusati - a vario titolo - di depistaggio, frode, corruzione, falso in atto pubblico e turbata libertà degli incanti. Mentre il giorno successivo, 7 maggio, sono previste sempre per l'ex sindaco le copie forensi presso il comando provinciale di Avellino. Ad eseguirle la polizia giudiziaria. Copie forensi dei cellulari e altri dispositivi elettronici acquisiti stamane anche per l'ex dirigente comunale, Smiraglia, difesa dall'avvocato Marco Campora. Per Fabio Guerriero sono state già acquisite nei giorni scorsi dalla polizia giudiziaria insieme a quelle dell'altro indagato Gennaro Canonico, ex presidente della Del Fes cestistica irpina coinvolto nell'inchiesta.