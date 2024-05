Frigento, terribile incidente stradale: l'auto si ribalta grave 76enne di Sturno Sul posto carabinieri e vigili del fuoco di Grottaminarda. Da chiarire le cause dell'incidente

Un terribile incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Frigento. Per cause in corso di accertamento, un' auto condotta da un 76enne di Sturno, si è ribaltata. L'anziano è rimasto intrappolato nel veicolo: i soccorritori lo hano liberato e trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino. Sul posto, per gli immediati soccorsi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda.