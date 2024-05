Tenta di lanciarsi dal Ponte della Ferriera: tragedia sfiorata ad Avellino Nella tarda mattinata di oggi. Sul posto Carabinieri e 118

Tragedia sfiorata sul Ponte della Ferriera ad Avellino dove, nella tarda mattinata di oggi 8 maggio 2024, un giovane in preda ad un momento di profondo sconforto, ha tentato di farla finita. La pronta reazione dei carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo ha evitato il peggio. Numerosi i passanti che hanno assistito alla scena, sul ponte della periferia sud attualmente oggetto di lavori di riqualificazione. Per fortuna il 20enne non si è lasciato cadere dal ponte. Erano stati I passanti a segnalare alle forze dell'ordine la presenza del giovane , visibilmente agitato sul ponte. I militari si sono assicurati che stesse bene. Sul posto è arrivata, per cure e accertamenti, anche un'ambulanza del 118.