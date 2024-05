Inchiesta Teatro Gesualdo, Gengaro: Contento per Cipriano, ora al lavoro con me Il commento del candidato sindaco sulla sentenza di assoluzione

"Sono molto contento per l'assoluzione, con formula piena, di Luca Cipriano, del suo consiglio d'amministazione e dei cosulenti finanziari, per la annosa vicenda del Teatro Carlo Gesualdo. Quando si è innocenti, bisogna sempre avere fiducia nella giustizia, che, in questo caso, ha restituito serenità ed onore a persone degne di stima. Spero che Luca, adesso, sarà ancora più impegnato al mio fianco per la nuova Avellino da realizzare tutti insieme.". Così il candidato del campo largo a sindaco Antonio Gengaro.