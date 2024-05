Donna scomparsa trovata morta al cimitero: choc ad Avellino Si indaga. La salma a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertare la causa del decesso

Scompare nel nulla e viene ritrovata morta nel cimitero di Avellino. Macabro risveglio per la comunità del capoluogo. Una donna di circa 70 anni, scomparsa da ieri sera, è stata ritrovata senza vita all’interno del cimitero cittadino, all'interno della cappella di famiglia.

La donna era stata vista per l'ultima volta ieri, era uscita senza fare rientro a casa. E' scattato immediatamente l'allarme tra familiari e amici che avevano denunciato la scomparsa alle autorità locali. Dopo ore di ricerche infruttuose, questa mattina la macabra scoperta: il corpo della donna è stato ritrovato privo di vita all’interno del cimitero di Avellino.

La Polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, ha immediatamente avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. Al momento, la salma è stata posta a disposizione delle autorità giudiziarie per consentire l'autopsia e altri accertamenti necessari a stabilire le cause del decesso.

Come da procedura sono stati avviati gli accertamenti del caso, per individuare l'esatta causa del decesso. Non si esclude nessuna ipotesi.