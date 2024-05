Trovata morta nella cappella di famiglia, addio alla professoressa Capossela Ex docente del Liceo Classico di Avellino Colletta, aveva 72 anni

La comunità Avellinese è sotto choc per la la scomparsa di Sandra Capossela, 72enne ex docente avellinese. La donna era scomparsa da ieri sera. Il suo mancato ritorno a casa aveva fatto subito scattare l'allarme. Questa mattina, il suo corpo è stato ritrovato senza vita, nella cappella di famiglia, situata nella parte alta del cimitero di Avellino. La scomparsa di Sandra Capossela lascia un vuoto nella comunità avellinese, che la ricorda con affetto per il suo impegno e la sua passione per la cultura. Il personale di turno addetto al serivizio di guardiania e manutenzione ha immediatamente avvisato i carabinieri e la polizia locale. Il corpo della professoressa Capossela è stato trasportato nella sala mortuaria dell'Ospedale Moscati, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte sembra essere un arresto cardiocircolatorio, anche se non si escludono altre ipotesi. Sandra Capossela, ex docente di educazione fisica presso il liceo Colletta è stata sempre attiva nella vita culturale di Avellino. Appassionata di iniziative partecipava regolarmente a cineforum e rassegne letterarie, animandone contesti con proposte e contenuti. Il legame con il liceo Colletta, dove aveva insegnato, era rimasto forte e presente nel suo cuore. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo i familiari in queste tragiche ore.