Tensioni dopo Vicenza-Avellino, tifoso 40enne di Avellino arrestato Il tifoso ospite aveva scavalcato la cancellata che delimita il settore ospiti

Un tifos dell'Avellino, è stato arrestato in differita dopo un'indagine congiunta della Digos di Vicenza e di Avellino, i seguito ad alcuni incidenti avvenuti domenica scorsa al termine della partita tra Vicenza e la squadra irpina, semifinale di ritorno dei playoff di serie C, allo stadio Menti. Al 19/o minuto del secondo tempo, dopo il secondo goal del Vicenza, un tifoso ospite aveva scavalcato la cancellata che delimita il settore ospiti dirigendosi verso i tifosi vicentini del settore "Distinti", e dopo aver colpito uno di questi aveva tentato inutilmente di impossessarsi di una bandiera biancorossa. Questo comportamento ha ingenerato tensione tra le due tifoserie, tanto che anche altri tifosi hanno cercato di scavalcare le balaustre, venendo però fermati dagli steward e dalle forze di polizia. Alcuni tifosi irpini avevano quindi aggredito due steward, medicati sul posto per le lievi lesioni subite.