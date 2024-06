Ore di tensione nel carcere di Avellino, detenuta tenta suicidio Nelle stesse ore un detenuto ha dato fuoco alla sua cella

Ore di tensione nel carcere di Avellino. Nel pomeriggio di ieri una detenuta nella sezione femminile ha tentato il suicidio; quasi contemporaneamente, un detenuto ha appiccato il fuoco nella cella mettendo a serio rischio la sicurezza del reparto. Lo rende noto la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, la donna è stata salvata. Trasportata in ospedale ad Avellino, è stata dimessa in mattina.

Il detenuto che ha dato fuoco alle suppellettili della sua cella è lo stesso che alcuni giorni fa tentò la fuga mentre si trovava nella sala immatricolazione. "È sconfortante", sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sappe, constatare che le criticità gravi e oggettive del carcere di Avellino non vengano prese in considerazione come meritano", mentre Tiziana Guacci ribadisce che "questi episodi dimostrano quanto sia alto l'allarme nel carcere irpino: il personale in servizio è stanco e sfiduciato per la mancanza di risposte concrete e risolutive".